Названа сумма, которую «Зенит» заплатит «Сочи» за Родригао

Стала известна сумма трансфера бразильского защитника Родригао из «Сочи» в «Зенит».
По данным «Метарейтинг», сине-бело-голубые заплатят за новичка 4 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о деталях контракта футболиста, а трансфер будет оформлен в ближайшее время.
Напомним, что Родригао перешел в «Сочи» летом 2021 года на правах свободного агента. Всего в составе «барсов» он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Жил Висенте».
источник: «Метарейтинг»