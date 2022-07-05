«Зенит» подтвердил покупку защитника «Сочи» Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб купил защитника «Сочи» Родригао.

«Родригао действительно переходит в «Зенит», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о деталях контракта футболиста, а трансфер будет оформлен в ближайшее время. После чего стала известна сумма, которые сине-бело-голубые заплатят за новичка.

Напомним, что Родригао перешел в «Сочи» летом 2021 года на правах свободного агента. Всего в составе «барсов» он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачуРанее в своей карьере футболист защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Жил Висенте».