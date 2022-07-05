Гендиректор «Зенита» Медведев назвал срок контракта Родригао

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил подробности контракта бразильского защитника Родригао с сине-бело-голубыми.

«Контракт по системе «3+1», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о деталях контракта футболиста, а трансфер будет оформлен в ближайшее время. После чего стала известна сумма, которые сине-бело-голубые заплатят «Сочи» за новичка.

Напомним, что Родригао перешел в «Сочи» летом 2021 года на правах свободного агента. Всего в составе «барсов» он отыграл 31 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее в своей карьере футболист защищал цвета «Атлетико Минейро» и «Жил Висенте».