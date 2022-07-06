Президент «Торпедо» опроверг переговоры с Кокориным

Президент «Торпедо» Денис Маслов опроверг информацию о переговорах с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Этого не может быть никогда. Не надо беспокоить меня по фейковым новостям», - приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ писали, что «автозаводцы» предлагают экс-форварду сборной России контракт на один год с возможностью продления на сезон при зарплате менее одного миллиона евро.

До этого «фиалки» утверждали, что форвард получил предложения от нескольких российских команд.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за флорентийцев 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.