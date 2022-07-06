Президент «Барселоны» подтвердил встречу с агентом Роналду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что встречался с агентом форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Жорже Мендешем.

Напомним, в Испании писали, что переговоры прошли в понедельник.

«Да, у меня была встреча с Жорже Мендешем. Мы общались относительно трансферов. Говорили ли мы о переходе Роналду? Я не буду называть имена конкретных футболистов, о которых мы общались», - приводит слова Лапорты «Метарейтинг», ссылаясь на El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что Ронарду просил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его, если клуб получит достойное предложение: 37-летний футболист хочет играть в Лиге чемпионов.

В сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.