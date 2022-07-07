«Ахмат» достиг договоренности с «Уфой» по трансферу нападающего Агаларова

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов находится в шаге от того, чтобы продолжить свою карьеру в «Ахмате».

По информации «Матч ТВ», грозненский клуб согласовал с уфимцами трансферную стоимость 21-летнего футболиста. При этом отмечается, что в данный момент представители команды из Чечни ведут переговоры с форвардом об условиях личного контракта.

Ранее стало известно, что игрок близок к переходу в «Пари НН».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.