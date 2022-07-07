«Уфа» опровергает переход Агаларова в «Ахмат»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг информацию о переходе нападающего Гамида Агаларова в «Ахмат».

Напомним, что согласовании данного трансфера сообщил «Матч ТВ».

«Да ну! Ну, что вы? Если бы мы уже договорились, то мы бы объявили об этом. А вы бы узнали об этом», - приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что игрок близок к переходу в «Пари НН».

Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.