Отец Агаларова подтвердил, что «Уфа» ведет переговоры о переходе нападающего в другой клуб

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, подтвердил, что его сын может сменить этим летом команду.

«С нами никто еще не договаривался. Идут ли вообще какие-то переговоры? Да, ведутся. Но это вопрос к Шамилю Газизову. Насколько уход вероятен? Вопрос тоже к Шамилю Газизову», - приводит слова Агаларова-старшего «Чемпионат».

Газизов уже опроверг переговоры с Ахматом. Ранее стало известно, что игрок близок к переходу в «Пари НН».

Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.