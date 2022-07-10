В «Наполи» сообщили, что сделали Кулибали предложение, от которого почти невозможно отказаться

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о переговорах с защитником клуба Калиду Кулибали относительно продления контракта.

«Президент сделал ему предложение, от которого почти невозможно отказаться. Он предложил ему действительно много - шесть миллионов евро на пять лет, без бонусов, а также будущее в качестве менеджера», - приводит слова Джунтоли Tutto Napoli.

Напомним, что Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года. Всего в составе «партенопейцев» он провел 317 матчей, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.