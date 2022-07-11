«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг развеял слухи об уходе нападающего Криштиану Роналду.

Напомним, пятикратный обладатель «Золотого мяча» не полетел с командой в предсезонное турне.

«Роналду не говорил мне, что хочет покинуть клуб. Он не с нами по личным обстоятельствам. Мы рассчитываем на Роналду в новом сезоне. С нетерпением жду возможности поработать с ним. Он не говорил мне, что хочет уйти. Я читал об этом, но, как я говорил, он не продаётся, он входит в наши планы. Мы хотим добиться успеха вместе», - приводит слова тен Хага «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Ронарду просил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его, если клуб получит достойное предложение: 37-летний футболист хочет играть в Лиге чемпионов.

В сезоне 2021/22 Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча. Еще одну встречу форвард успел отыграть в футболке «Ювентуса» до перехода в «МЮ», не отметившись результативными действиями.