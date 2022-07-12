«Челси» близок к соглашению о покупке Кулибали за 40 милллионов евро

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали близок к переходу в лондонский «Челси».

По информации The Athletic, клуб английской премьер-лиги ведет переговоры с командой Серии А о трансфере сенегальского футболиста.

Как отмечает издание, лондонский клуб готов заплатить за трансфер 31-летнего центрального защитника около 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кулибали отказался от возможного перехода в «Барселону», объяснив решение намерением завершить карьеру в неаполитанском клубе.

Накануне спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли заявил, что клуб сделал защитнику предложение, от которого почти невозможно отказаться.

Напомним, что Кулибали перешел в «Наполи» летом 2014 года из бельгийского «Генка» за 7,75 миллиона евро. С тех пор сенегалец провел за итальянский клуб 317 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 14 забитых мячей и восемь голевых передач, а также заработав 82 желтых и шесть красных шесть красных карточек.

Действующий контракт между «Наполи» и Кулибали рассчитан до конца июня 2023 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 35 миллионов евро.