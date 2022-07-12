«Зенит» готов продлить контракт с Венделом на улучшенных условиях

«Зенит» предложил новый контракт бразильскому полузащитнику Венделу, сообщает O DIA.

Действующие чемпионы России готовы продлить соглашение с бразильцем до окончания сезона-2026/27 на улучшенных условиях.

Напомним, что хавбека хочет заполучить «Фламенго», также ходят слухи об интересе клубов английской премьер-лиги.

По данным O DIA, бразилец не хочет пользоваться положением ФИФА о приостановке контрактов с российскими командами, так как понимает, что в дальнейшем «Зенит» не будет к нему благосклонен.

Действующий контракт бразильца с сине-бело-голубыми действует до 2025 года.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Всего за петербуржцев он отыграл 56 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.