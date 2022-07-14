«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Барселоной» трансфер де Йонга

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Барселоной» по трансферу Френки де Йонга.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы смогли договориться о переходе 25-летнего хавбека каталонцев: сумма трансфера составит 85 миллионов евро – 75 миллионов единовременно плюс бонусы.

Как отмечается, руководству английского клуба пока не удалось согласовать личные условия с нидерландским полузащитником, так как в приоритете у де Йонга остаться в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что представители «Манчестер Юнайтед» после нескольких неудачных попыток оформить переход нидерландца, вылетели в Барселону в надежде, что личные переговоры принесут положительный результат по трансферу де Йонга.

Напомним, что Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Аякса». Трансфер нидерландца обошелся каталонской команде в 86 миллионов евро. С тех пор полузащитник провел за испанский клуб 138 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 17 голевых передач, а также заработал 15 желтых и две красных карточки.

Срок действующего соглашения между «Барселоной» и Де Йонгом действует до конца июня 2026 года, а сумма трансфера оценивается порталом transfermarkt в 60 миллионов евро.