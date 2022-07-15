ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карпин оформил себе fan-ID

Новый сезон в российской премьер-лиге стартует в пятницу, 15 июля, матчем между «Химками» и «Зенитом».
Карпин оформил себе fan-ID
15 июля 2022 01:56
автор: Сергей Иванов

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» зарегистрировал паспорт болельщика.

Как сообщают «Известия», Карпин зарегистрировал карту болельщика в МФЦ в Ростовской области.

Ранее Карпин раскритиковал закон о fan-ID за непоследовательность. По мнению специалиста, система fan-ID вызовет проблемы с посещаемостью. Кроме того Карпин, отметив, что Москве болельщики могут приходить без fan-ID, призвал либо ввести систему во всех городах, либо отменить такую ее вовсе.

Позже исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что Минцифры ежедневно пытается оптимизировать техническую работу, и выразил надежду, что болельщик из любого региона сможет оформить fan-ID.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту.

источник: «Известия»
Это интересно:
Карпин оформил себе fan-ID
Карпин оформил себе fan-ID
Новый сезон в российской премьер-лиге стартует в пятницу, 15 июля, матчем между «Химками» и «Зенитом».
15.07.2022 01:56
Футбол
автор: Сергей Иванов
Минское «Динамо» прошло во второй отборочный раунд Лиги конференций
Минское «Динамо» прошло во второй отборочный раунд Лиги конференций
Белорусский клуб в Черногории обыграл «Дечич».
14.07.2022 23:36
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тренер ЦСКА Федотов не пожмет руку Уткину при встрече
Тренер ЦСКА Федотов не пожмет руку Уткину при встрече
Ранее журналист назвал 55-летнего специалиста человеком с подмоченной репутацией.
14.07.2022 23:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кварацхелия в первом матче за «Наполи» помог клубу победить «Анауне»
Кварацхелия в первом матче за «Наполи» помог клубу победить «Анауне»
Соперником неаполитанцев по товарищеской игре был полупрофессиональный клуб.
14.07.2022 22:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Урал» приобрел титульного спонсора
«Шмели» расширили сотрудничество с букмекерской компанией.
14.07.2022 22:08
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Химки» представили Давыдова в футболке Месси, полученной от Глушакова
С 27-летним футболистом заключено однолетнее соглашение.
14.07.2022 21:51
Футбол
автор: Максим Скороходов
Яка Бийол: Никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства
Словенский защитник был продан «Удинезе».
14.07.2022 21:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Давыдов продолжит карьеру в «Химках»
Давыдов продолжит карьеру в «Химках»
Прошлый сезон форвард провел в ФК «Знамя Труда», представляющем второй дивизион ФНЛ.
14.07.2022 20:47
Футбол
автор: Сергей Иванов
ЦСКА продал Бийола «Удинезе»
ЦСКА продал Бийола «Удинезе»
Словенец перешел в чемпионат Италии.
14.07.2022 20:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Норчепинг» объявил об аренде полузащитника ЦСКА Сигурдссона
«Норчепинг» объявил об аренде полузащитника ЦСКА Сигурдссона
Следующий сезон исландец проведет в Швеции.
14.07.2022 20:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Сравнения с «Пари Сен-Жермен» — отличная история!» Как в Нижнем презентовали «Пари НН»
Презентация нижегородского клуба РПЛ прошла на Набережной Федоровского.
«Хотим видеть полный стадион — будем биться за каждого болельщика». Галактионов — о новом сезоне «Пари НН»
Главный тренер клуба РПЛ из Нижнего Новгорода Михаил Галактионов на презентации команды поделился ожиданиями от стартующего сезона РПЛ.
«Факел» быстро потухнет? «Торпедо» — уровень «Оренбурга»? Расклады внизу РПЛ-2022/23
Чемпионская интрига в РПЛ перед стартом сезона просматривается слабо, а вот с теми, кто вылетит, все не так просто.
«У меня оформить Fan ID получилось». Глава РПЛ — о старте футбольного сезона
Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев после общего собрания лиги высказался о самых актуальных вопросов касательно старта сезона-2022/23.
Все зависит от того, кто в «Зените» будет бить пенальти. Расклады на бомбардирскую гонку РПЛ-2022/23
Победу в РПЛ-2022/23 заранее отдают «Зениту», а вот кто станет лучшим бомбардиром турнира, предсказать не так просто.
Самсонов в «Торонто», Михеев в «Ванкувере», Любушкин в «Баффало». Ильин день в НХЛ
Сразу три наших Ильи сменили клубы за океаном.
Есть бразильцы у «Зенита» — нет интриги! Расклады на верхних этажах РПЛ
15 июля матчем «Зенита» и «Химок» стартует чемпионат России, победитель в котором, по мнению букмекеров, уже известен. Питерский клуб считается единственным претендентом на золото, и ни у кого нет никаких сомнений, что команда Сергея Семака завоюет пятый титул подряд.
Третий по деньгам в истории НХЛ! Как Малкин дожал «пингвинов»
Евгений Малкин, судя по всему, останется в «Питтсбург Пингвинз» до конца своей замечательной карьеры, все-таки подписав с клубом новый четырехлетний контракт.
У нового генспонсора РПЛ возникли первые разногласия с клубами. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Операция «Ы». Неужели Федуну в «Спартаке» нашли замену?
Молва очередной раз отодвигает Леонида Федуна от управления «Спартаком». Источники уверяют, что его место может занять Александр Матыцын.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика