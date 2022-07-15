Карпин оформил себе fan-ID

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» зарегистрировал паспорт болельщика.

Как сообщают «Известия», Карпин зарегистрировал карту болельщика в МФЦ в Ростовской области.

Ранее Карпин раскритиковал закон о fan-ID за непоследовательность. По мнению специалиста, система fan-ID вызовет проблемы с посещаемостью. Кроме того Карпин, отметив, что Москве болельщики могут приходить без fan-ID, призвал либо ввести систему во всех городах, либо отменить такую ее вовсе.

Позже исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев сообщил, что Минцифры ежедневно пытается оптимизировать техническую работу, и выразил надежду, что болельщик из любого региона сможет оформить fan-ID.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту.