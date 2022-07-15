Бывший защитник «Динамо» Евгеньев стал игроком «Крыльев Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о переходе в клуб центрального защитника Романа Евгеньева.

Отмечается, что самарская команда заключила с 23-летним футболиста двухлетний контракт. Игрок присоединился к волжанам на правах свободного агента.

Напомним, Евгеньев является воспитанником академии московского «Динамо». Всего за бело-голубых он отыграл 86 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса. Игрок покинул столичную команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. В составе сборной России защитник провел одну встречу.

Накануне «Советский спорт» сообщал о том, что Евгеньев уже прибыл в расположение «Крыльев Советов», а также подписал контракт с клубом.