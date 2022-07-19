Вячеслав Колосков: Каким боком медийные команды в Кубке России?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал идею приглашения медийных команд в розыгрыш Кубка России.

«Идиотизмом нельзя назвать, но плохая идея. Нельзя смешивать все в одну кучу в угоду каким-то непонятным идеям и стремлению некоторых людей прославить себя. Медийные команды должны заниматься своей темой.

Каким боком медийные команды в КР? Я не понимаю. Нельзя мешать профессиональный футбол и футбол по интересам», — сказал Колосков «Чемпионату».

Ранее в СМИ появилась информация, что любительские медийные клубы «Амкал» и «2DROTS» могут получить уайлд-кард для участия в Кубке России.