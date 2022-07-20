Сергею Пиняеву диагностировали пневмоторакс

Определен диагноз полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, которому накануне стало плохо на тренировке самарского клуба.

Как сообщает «Чемпионат», у игрока диагностирован пневмоторакс. Пневмоторакс - это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу легкого.

Напомним, что во время занятия Сергей упал на газон и трава попала ему в легкое. После этого хавбек был доставлен в реанимацию.

Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч. забил два гола и отдал пять результативных передач.