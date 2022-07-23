Бубнов поставил на победу «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак» во 2-м туре РПЛ.

«Спартак» сумел в меньшинстве спасти игру в Грозном. Такой отменный второй тайм должен добавить уверенности и поднять боевой дух. Психологическое состояние у красно-белых лучше, что и станет ключевым фактором. Впрочем, «быки», безусловно, без боя не сдадутся», – цитирует экс-игрока Sportbox.ru.

Напомним, «Краснодар» примет «Спартак» 23 июля. Встреча начнется в 20.00 мск, а главным арбитром выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

К слову, новый сезон чемпионата России «Краснодар» начал с домашней ничьи против «Факела» (2:2), а клуб из Москвы разошелся миром в выездном поединке с «Ахматом» (1:1).