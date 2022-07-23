ЦСКА – «Сочи»: сможет ли Владимир Федотов расстроить бывших подопечных?

Сегодня, 23 июля, московский ЦСКА примет «Сочи» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 15.00 по Москве.

Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире «Матч ТВ», а главным арбитром поединка выступит Владимир Москалев из Воронежа.

Напомним, в июне этого года ЦСКА возглавил российский тренер Владимир Федотов, работавший у руля «Сочи» в прошлом сезоне. Он помог команде добиться исторического результата: черноморский клуб выиграл серебряные медали РПЛ.

К слову, в дебютном матче Федотова армейцы обыграли «Урал» (2:0), а «Сочи» победил «Торпедо» (3:1).