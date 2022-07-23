Масалитин – о матче ЦСКА – «Сочи»: Федотов докажет «Сочи», что не зря ушел

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями перед матчем бывшей команды против «Сочи».

«Думаю, будет результативный матч. Желательно, чтобы ЦСКА победил. Армейцы должны настроиться на эту игру. В первом туре команда хорошо себя показала. Что у «Сочи», что у ЦСКА ситуация одинаковая. У обеих команд сменились тренеры, многие лидеры ушли. Федотов докажет «Сочи», что не зря ушел», – цитирует Масалитина «РБ-Спорт».

Напомним, ЦСКА и «Сочи» сыграют 23 июля. Матч 2-го тура РПЛ начнется в 15.00 по Москве.

Что касается Федотова, то в прошлом сезоне тренер работал в «Сочи» и помог команде впервые в истории выиграть серебро чемпионата России.