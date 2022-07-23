«Краснодар» – «Спартак»: Мозес вновь довел счет в матче до крупного

Футболисты «Спартака» обыгрывают «Краснодар» в гостевом матче 2-го тура чемпионата РПЛ со счетом 4:1
Счет в матче точным ударом из пределов штрафной площади на 35-й минуте открыл хавбек красно-белых Роман Зобнин. На 46-й минуте игры нападающий «Спартака» Квинси Промес удвоил преимущество команды гостей. На 52-й минуте встречи защитник краснодарцев Сергей Бородин срезал мяч в собственные ворота после прострела Зобнина с фланга. На 60-й минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян счете точным ударом с 11-метровой отметки сократил отставание в счете. На 83-й минуте Виктор Мозес вновь сделал счет в матче крупным.
Отметим, на 37-й минуте матча главный арбитр встречи Кирилл Левников показал красную карточку полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову.