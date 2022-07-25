Глушаков считает, что Зарема Салихова разбирается в футболе

Бывший капитан «Спартака», выступающий в нынешний момент за «Химки», Денис Глушаков поделился мнением о супруге владельца красно-белых Зареме Салиховой.

– Зарема – образованный человек, она закончила университет. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.

Разбирается ли она в футболе? Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, – цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Также полузащитник подмосковного клуба отметил, что не знаком лично с супругой Леонида Федуна.

Добавим, что после двух туров чемпионата РПЛ сезона-2022/23 «Спартак», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице. «Химки», также имея в активе четыре очка, располагаются на четвертой строчке.

Следующую встречу чемпионата России красно-белые проведут 31 июля против «Оренбурга». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена». В тот же день подмосковная команда встретится на выезде с «Ростовом».