Шунин высказался об уходе Варелы из «Динамо» перед матчем с «Торпедо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ситуацию с уругвайским защитником Гильермо Варелой.

Напомним, что 29-летний футболист тайно покинул базу команды перед матчем второго тура РПЛ с «Торпедо» (4:0).

«О том, что Варела не сыграет, мы узнали прямо в день матча. Ситуация сложная, но на наш настрой это никак не повлияло. Мы готовились, все были максимально заряжены», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4766871-shunin-vyskazalsya-o-varele-tajno-pokinuvshego-bazu-dinamo-nakanune-matcha-s-torpedo.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

«О том, что Варела не сыграет, мы узнали прямо в день матча. Ситуация сложная, но на наш настрой это никак не повлияло. Мы готовились, все были максимально заряжены», — цитирует Шунина «Чемпионат».

Сегодня стало известно, что 29-летний уругваец прибыл на базу бело-голубых в Новогорске для того, чтобы забрать свои вещи. Отмечается, что в ближайшее время игрок хочет улететь в Бразилию и присоединиться к «Фламенго».