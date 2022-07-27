Агент Роналду попросил «Манчестер Юнайтед» отдать португальца в аренду и продлить контракт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не оставляет надежды покинуть клуб английской премьер-лиги нынешним летом.

Как сообщает Deportes COPE, по возвращении в Манчестер португальца сопровождал его агент Жорже Мендеш. Оба воспользовались возвращением, чтобы донести до руководства «манкунианцев» желание нападающего уйти из английского клуба.

По информации издание, на встрече с руководством клуба Мендеш попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продлить действующее соглашение с Роналду. Кроме этого, агент португальца выразил надежду, что клуб позволит нападающему уйти в аренду этим летом, поскольку желание португальца – сыграть в Лиге чемпионов, хотя бы еще один сезон.

Также отмечается, что мадридский «Атлетико» продолжает следить за ситуацией с португальцем на случай, если его подписание может стать реальностью.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что рассчитывает на Роналду в новом сезоне АПЛ. При этом руководство английского клуба выразило готовность расстаться с нападающим в летнее трансферное окно, если сумма трансфера составит не менее 15 миллионов евро, а сам футболист выразил желание покинуть стан «манкунианцев» в связи с пассивной работой английского клуба на трансферном рынке.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его действующий контракт с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2023 года.