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Арустамян заявил, что Мозес в ближайшее время может покинуть «Спартак»

Супруга нигерийского полузащитника красно-белых настаивает на отъезде из России.
Арустамян заявил, что Мозес в ближайшее время может покинуть «Спартак»
27 июля 2022 12:05
автор: Андрей Ефимов
автор фото: ФК «Спартак»

Хавбек «Спартака» Виктор Мозес может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян, агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке. В частности, у него был диалог с «Интером» и «Торино».

Как отмечается, на данный момент переговоры с итальянскими командами ничем конкретным не завершились, и нигериец вернулся в расположение московского клуба. Однако его супруга настаивает на отъезде из России.

Ранее полузащитник «Спартака» заявил, что отстранение клубов РПЛ не влияет на его мотивацию выступать за «Спартак».

Напомним, что Мозес на правах аренды перешел в «Спартак» из лондонского «Челси» в июне 2020 года. В июле 2021-го подписал с красно-белыми полноценный контракт. Трансфер нигерийца, по информации transfermarkt, обошелся московскому клубу в 5 миллионов евро.

Добавим, что 31-летний полузащитник провел за российскую команду 55 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 забитых мячей и 13 голевых передач. Действующий контракт Мозеса с клубом рассчитан до лета 2024 года. А стоимость трансфера оценивает в 3,5 миллиона евро.

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