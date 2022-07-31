«Спартак» прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба Мозеса

В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе хавбека Виктора Мозеса из клуба.

Ранее появилась информация, что агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке.

«Как долго он будет играть в «Спартаке»? Я говорил об этом много раз и скажу еще раз: нынешняя ситуация, обстановка не дает нам гарантии ни по одному футболисту, кроме россиян», – цитирует «Чемпионат» главу пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

Добавим, что Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в июне 2020 года на правах аренды, а в июле 2021-го подписал с красно-белыми полноценный контракт. С тех пор хавбек провел за российскую команду 55 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 забитых мячей и 13 голевых передач. Срок действующего соглашения между Мозесом и красно-белыми рассчитан до лета 20224 года.