«Спартак» на своем поле разгромил «Оренбург» благодаря дублю Промеса

В матче третьего тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле нанес крупное поражение «Оренбургу».

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев отличились Кристофер Мартинс, Александр Соболев и Квинси Промес, забившие свои мячи еще до перерыва. Во втором тайме Иван Башич размочил счет, однако большего гостям добиться не удалось. В добавленное арбитром время Квинси Промес не реализовал пенальти, но оказался первым на добивании.

Красно-белые набрали семь очков и сравнялись с лидирующими ЦСКА и «Зенитом». Уральцы с тремя очками остались девятыми.

В следующем туре «Спартак» 6 августа отправится в гости к «Уралу». «Оренбург» днем позже на выезде встретится с «Ростовом».

РПЛ

3-й тур

«Спартак» - «Оренбург» - 4:1 (3:0)

Голы: Мартинс, 2 – 1:0. Соболев, 12 – 2:0. Промес, 38 – 3:0. Башич, 55 – 3:1. Промес, 90+4 – 4:1.

Нереализованный пенальти: Промес, 90+4 (вратарь).

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Р. Литвинов, Рыбус (Денисов, 59), Мартинс (Зиньковский, 75), Умяров (Маслов, 88), Зобнин, Мозес (Пруцев, 59), Промес, Соболев (Николсон, 59).

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Хотулев, Эктов, Капленко, Воробьев (Мансилья, 72), Полуяхтов (Вера, 59), Башич, Марин (Гурциев, 59), Сычевой (Оганесян, 46).

Предупреждения: Сиваков, 20. Оганесян, 61. Хлусевич, 80. Эктов, 87.

Судья: Чистяков (Азов).