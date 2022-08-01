Кавазашвили назвал сплетнями информацию о том, что Хачатурянц возглавит «Спартак» вместо Федуна

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о появившейся в СМИ информации о том, что бывший президент российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц может заменить Леонида Федуна на посту председателя совета директоров красно-белых.

«Эти сплетни, которые идут сегодня, не имеют под собой никакой почвы. Позвоните Хачатуряну и задайте ему вопрос: «Готовы ли вы возглавить «Спартак»? Хватит ли вам финансов?».

В «Спартак» придет только тот человек, у которого есть лишние деньги, и он может неограниченно распоряжаться тратой данных средств. Я не знаю сколько у Хачатурянца средств. Авен тоже хотел купить «Спартак», но на это всё и закончилось», - цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Клуб опроверг информацию о приходе Хачатурянца. Но уже после этого появились новые сообщения о том, что «Лукойл» может стать новым собственником «Спартака».

После трех туров красно-белые делят первое место в российской премьер-лиге с «Зенитом» и ЦСКА. У трех клубов по 7 очков.