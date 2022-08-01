Добровинский считает, что Газизов ничего не добьется в суде против «Спартака»

Адвокат Александр Добровинский высказался о появлении в сети расписки владельца «Спартака» Леонида Федуна о премии для Шамиля Газизова, который был генеральным директором клуба во второй половине 2020 года.

«Шамиль Газизов ушел до того, как клуб достиг тех результатов, за которые ему «обещали» бонус. А по поводу обещания Леонида Федуна отдать Газизову 10 процентов акций клуба это, вообще, смешно поскольку г-н Федун не единственный акционер клуба. Это то же самое, если бы мне ведущий какого-нибудь телевизионного канала пообещал отдать 10 процентов канала, если рейтинг передачи с моим участием увеличится. Так что с такой распиской г-н Газизов в суде ничего не добьется», - прокомментировал «Советскому спорту» адвокат Александр Добровинский.