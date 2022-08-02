Клубы РПЛ подали апелляции в CAS на решение ФИФА разрешить легионерам приостанавливать контракты

В марте этого года ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами.

Многие из легионеров, занимавшие ведущие роли в своих командах, воспользовались этим правом и уехали из страны.

Сегодня, 2 августа, Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции восьми клубов РПЛ, не согласных с решением ФИФА. Среди них оказались: «Зенит», московские «Динамо», ЦСКА и «Локомотив», а также «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

«Процедуры начались недавно и находятся на начальной стадии», – сказано на сайте CAS.

Ранее российские команды лишились возможности выступать в еврокубках. Бан действует до конца сезона-2022/23.