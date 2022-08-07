Генич: Чтобы подтвердить свои амбиции, «Ростов» должен обыгрывать таких соперников как «Оренбург»

Спортивный журналист Константин Генич выразил уверенность, что «Ростов» обыграет «Оренбург» в домашнем матче 4-го тура РПЛ.

«Ростов» сильнее «Оренбурга», в этом нет никаких сомнений. И чтобы подтвердить свои амбиции, желание бороться за самые высокие места в чемпионате, такого соперника, как «Оренбург», «Ростов» дома должен обыгрывать», – цитирует журналиста «РБ-Спорт».

Напомним, «Ростов» примет «Оренбург» в воскресенье, 7 августа. Встреча начнется в 20.00 мск, а главным арбитром выступит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

В новом сезоне РПЛ команда Валерия Карпина занимает 7-е место, набрав 5 очков. У «Оренбурга» – 3 очка и 11-я позиция.