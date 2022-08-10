«Химки» назвали сплетнями информацию о том, что Юрана уволили за попытку организации договорняков

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг, что Сергея Юрана уволили за организацию договорных матчей.

Напомним, ранее появилась информация, что Юран предлагал «Ростову» «сдать» матч в прошлом сезоне в обмен на 6 очков в текущем чемпионате России.

«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам. Это, конечно же, глупость. «Ростов» еще и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чем-то договариваться? Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чем-то договориться с соперником», - приводит Юрана спортивное СМИ.

Добавим, что Юрана уволили при том, что в четырех матчах российской премьер-лиги его команда набрала 7 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Главным претендентом на пост главного тренера «Химок» является Николай Писарев.