Юран назвал чушью слухи о его попытке организовать договорной матч между «Химками» и «Ростовом»

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран отрицает, что пытался организовать договорные матчи с участием подмосковной команды.
Напомним, ранее появилась информация, что Юран предлагал «Ростову» «сдать» матч «Химкам» в прошлом сезоне в обмен на 6 очков в текущем чемпионате России.
«Это полная чушь», - приводит слова Юрана «РБ-Спорт».
Добавим, что Юрана уволили при том, что в четырех матчах российской премьер-лиги его команда набрала 7 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.
Главным претендентом на пост главного тренера «Химок» является Николай Писарев.
источник: «РБ-Спорт»