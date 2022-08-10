Юран назвал чушью слухи о его попытке организовать договорной матч между «Химками» и «Ростовом»

Что не так с Сергеем Юраном? Почему «Химки» увольняют вроде бы успешного тренера

Не успел Сергей Юран насладиться признанием футбольной общественности от удачного старта возглавляемых им «Химок», как пришлось собирать чемоданы и уезжать из Подмосковья.