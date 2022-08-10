Соболев: Надеюсь, Джикия не сыграет с «Сочи». У нас есть конкуренция. Пусть посидит, подумает

Форвард «Спартака» Александр Соболев пошутил над защитником красно-белых Георгием Джикией. В частности, он выразил надежду, что капитан команды пропустит матч 5-го тура РПЛ против «Сочи».

«Мы без него выиграли две игры, последнюю отыграли на ноль. У нас есть конкуренция. Пусть посидит, подумает. Пока ребята играют, Георгию не надо выходить. На последние 5 минут при положительное результате самое оно», – пошутил Соболев, разговаривая с клубной пресс-службой.

Напомним, московский «Спартак» сыграет против «Сочи» 14 августа. Встреча пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20.00 по местному времени, а прокомментирует ее Константин Генич.