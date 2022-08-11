Алексей Сафонов: Дзюба поможет «Краснодару», а если б не язык, играл до сих пор в «Зените»

Все больше разговоров о возможном переходе Артема Дзюбы в «Краснодар». Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что экс-форвард «Зенита» может еще два года играть на хорошем уровне.

- Как думаете, информация о переходе Дзюбы в «Краснодар» имеет под собой реальную почву?

- Очереди за ним пока не видно, не в первую же лигу ему идти, в «Рубин». А что касается его полезности для «Краснодара», то, безусловно, Артем очень поможет клубу. По своим кондициям, он еще года два может играть на нормальном уровне.

Если б не его язык, Дзюба еще пару сезонов в «Зените» проиграл бы. Понятно, что игровое время было бы меньше, но пользу приносил бы. А если б он заранее знал, что Юри Альберто уйдет, возможно, вел бы себя по-другому.