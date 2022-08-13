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Соболев рассказал о требованиях Абаскаля

Испанец возглавил команду в июне 2022 года.
13 августа 2022 10:51

Форвард «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от работы с новым главным тренером, испанским специалистом Гильермо Абаскалем.

«Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках.

На поле мы ведем себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!» – заявил Соболев клубной пресс-службе.

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. Он сменил у руля команды итальянца Паоло Ваноли.

В новом сезоне РПЛ его команда провела четыре матча, набрав 10 очков. Красно-белые идут на второй строчке, уступая лидирующему ЦСКА по дополнительным показателям.

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