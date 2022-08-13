Мбаппе верит в то, что он сможет выиграть «Золотой мяч» в составе «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о цели завоевать «Золотой мяч» в составе французского клуба.

«Думал ли я о «Золотом мяче», когда продлевал контракт с «ПСЖ»? Конечно. Да, «Реал» — настоящая машина, когда дело доходит до «Золотого мяча», надо признать, но самое главное происходит на поле. Это не коллективная, а индивидуальная награда. Я по-прежнему убежден, что однажды смогу победить с ПСЖ», — сказал Мбаппе France Football.

Напомним, что ранее Мбаппе находился в шаге от перехода в «Реал», однако француз отказался от продолжения карьеры в Мадриде и подписал новое соглашение с «ПСЖ», рассчитанное до конца сезона-2024/25.