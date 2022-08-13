«Зенит» – ЦСКА: Бакаев и Сергеев выйдут в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на центральный матч 5-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес, Чалов.
Напомним, «Зенит» и ЦСКА сыграют 13 августа. Встреча начнется в 17.00 мск.
В новом сезоне чемпионата России питерцы занимают четвертое место, набрав 8 очков. Армейцы расположились на первой строчке: команда Владимира Федотова добыла 10 очков.