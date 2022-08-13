«Зенит» – ЦСКА: Бакаев и Сергеев выйдут в стартовом составе

Вера не устоит против Доминатора. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 41

В ночь на 14 августа в Сан-Диего состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся представители легчайшего дивизиона Марлон Вера и Доминик Крус. «Плеймейкер» оценивает шансы участников этого и других поединков вечера.