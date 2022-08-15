Роналду хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду намерен быть главной частью нового проекта «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер «МЮ» также намерен оставить форварда в команде.

Добавим, что сам клуб подтвердил свое намерение оставить форварда у себя, но в прессе появляются сообщения о том, что «МЮ» предлагает Роналду другим командам.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.