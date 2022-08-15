Тен Хаг не против продажи Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не возражает против ухода из команды пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, сообщает авторитетное американское СМИ.

Португальский форвард излишне пользовался своей свободой и возражал против манеры проведения тренировок нидерландцем.

Добавим, что клуб ранее подтвердил свое намерение оставить форварда у себя, но в прессе появляются сообщения о том, что «МЮ» предлагает Роналду другим командам.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.