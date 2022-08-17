Невилл - о будущем Роналду в «МЮ»: Зачем ждать две недели, выйди и скажи правду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о сообщении нападающего Криштиану Роналду, в котором он обвинил прессу во лжи.

Напомним, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» обещал, что мир узнает всю правду о его будущем в «МЮ» через пару недель в интервью.

«Зачем величайший игрок всех времен (на мой взгляд) ждет две недели, чтобы рассказать фанатам «Манчестер Юнайтед» правду? Выйди и скажи сейчас. Клуб находится в кризисе, ему нужны лидеры, которые поведут за собой. Он единственный, кто может вытащить эту ситуацию за шкирку!» - написал Невилл в социальных сетях.

Ранее СМИ заявляли, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг недоволен поведением футболиста и не возражает против его продажи.

Помимо этого появлялась информация, что Жорже Мендеш предлагал услуги Роналду «Интеру» и «Милану», но итальянские клубы ответили отказом, так как они не могут выполнить его финансовые запросы.