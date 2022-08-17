Эден Азар может перейти в «Галатасарай»

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар получил предложение из чемпионата Турции. Хавбек «сливочных» привлек внимание стамбульского «Галатасарая». Об этом пишут местные СМИ.

По данным источника, турецкий гранд уже начал переговоры о возможном трансфере. Сделка оценивается в 12 млн евро.

Напомним, Азар перешел в «Реал» летом 2019 года. Он был куплен у «Челси» за 115 млн евро и подписал контракт до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании полузащитник отыграл 18 матчей и отдал 1 голевой пас. Также он помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов.