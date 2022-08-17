«Кержаков – в приоритете»: Геркус хочет назначить экс-футболиста «Зенита» главным тренером «Торпедо»

Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков может вернуться к тренерской деятельности. В его услугах заинтересован коммерческий директор «Торпедо» Илья Геркус, который, как пишут СМИ, может стать президентом столичного клуба.

«Возможны разные варианты, если меня назначат. Конечно, Кержаков будет рассматриваться в приоритете. Но есть и другие кандидатуры», – заявил Геркус для «РБ-Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород» и помог команде сохранить прописку в РПЛ. Он покинул коллектив в связи с истечением срока контракта.

Что касается «Торпедо», то в данный момент черно-белых тренирует Александр Бородюк. При нем команда идет на предпоследней, 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что специалист будет уволен в ближайшее время.