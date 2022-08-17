Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Кержаков – в приоритете»: Геркус хочет назначить экс-футболиста «Зенита» главным тренером «Торпедо»

В прошлом сезоне бывший нападающий работал с «Нижним Новгородом».
17 августа 2022 18:11
автор: Артур Гичунцев

Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков может вернуться к тренерской деятельности. В его услугах заинтересован коммерческий директор «Торпедо» Илья Геркус, который, как пишут СМИ, может стать президентом столичного клуба.

«Возможны разные варианты, если меня назначат. Конечно, Кержаков будет рассматриваться в приоритете. Но есть и другие кандидатуры», – заявил Геркус для «РБ-Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Кержаков тренировал «Нижний Новгород» и помог команде сохранить прописку в РПЛ. Он покинул коллектив в связи с истечением срока контракта.

Что касается «Торпедо», то в данный момент черно-белых тренирует Александр Бородюк. При нем команда идет на предпоследней, 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что специалист будет уволен в ближайшее время.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Капелло считает, что Семак смог бы возглавить туринский «Ювентус»
Российский специалист работает в «Зените».
17.08.2022 18:40
Футбол
автор: Александр Бойченко
Дмитрий Селюк: Всегда говорил, что там, где Роналду, там конец всему
В настоящее время форвард выступает за «Манчестер Юнайтед».
17.08.2022 18:25
Футбол
автор: Александр Бойченко
Защитник «ПСЖ» Керер перешел в «Вест Хэм»
Немецкий футболист выступал за парижскую команду с 2018-го года.
17.08.2022 18:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Кержаков – в приоритете»: Геркус хочет назначить экс-футболиста «Зенита» главным тренером «Торпедо»
В прошлом сезоне бывший нападающий работал с «Нижним Новгородом».
17.08.2022 18:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Лотар Маттеус: «Бавария» не продаст Мусиалу меньше, чем за 150 миллионов евро
Действующий контракт полузащитника рассчитан до окончания сезона-2025/26.
17.08.2022 17:44
Футбол
автор: Александр Бойченко
Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешел в «Хапоэль»
Трансфер оформили на правах аренды.
17.08.2022 17:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кокорин остался вне заявки «Фиорентины» на матчи квалификации Лиги конференций
Первым соперником по турниру для «фиалок» станет «Твенте».
17.08.2022 17:03
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Я навсегда черно-зеленый». Газинский - об уходе из «Краснодара»
Полузащитник подписал контракт с «Уралом».
17.08.2022 17:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
Левандовски рассказал, почему принял решение перейти в «Барселону»
Прошлым клубом польского нападающего была «Бавария».
17.08.2022 16:41
Футбол
автор: Александр Бойченко
Стали известны сроки восстановления Виктора Мозеса
Полузащитник получил травму в матче с «Уралом» (2:0).
17.08.2022 16:38
Футбол
автор: Александр Бойченко
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
«Понимаю, что новое поколение болельщиков не может смотреть футбол 90 минут». Алаев — после избрания главой РПЛ
Александр Алаев после избрания президентом РПЛ рассказал о своих задачах на новом посту.
Кошмары «МЮ», величие Хвичи и печаль Месси. Цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Что такое КОНИФА, куда входят ЛНР, ДНР, Крым и еще пять десятков футбольных изгоев
«Плеймейкер» рассказывает о футбольном союзе непризнанных ФИФА федераций, которые могут определить следующего чемпиона мира в Донецке.
С армейских небес на уральскую землю. Как Гончаренко спустя 7 лет снова возглавил клуб из Екатеринбурга
«Урал» определился с новым тренером: место исполнявшего обязанности главного в матче против «Факела» (0:0) Евгения Аверьянова занял Виктор Гончаренко, пик карьеры которого пришелся на ЦСКА, где он даже громил «Реал» в Лиге чемпионов.
Корейские танцы Семененко, «Евровидение» Петросян и взбесившаяся рука Мозалева. Что нового в фигурном катании
Сразу несколько фигуристов российской сборной показали новые программы или рассказали о музыке для них – порой весьма необычной.
Глас Макларена в пустыне. Как обличитель российского допинга стал адвокатом российского спорта
Профессор Ричард Макларен неожиданно зажег: в эфире канала ARD канадский юрист, который сделал очень многое, чтобы на Россию в спорте наложили жесточайшие санкции, вдруг предложил наших атлетов вернуть на мировую арену.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика