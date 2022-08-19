Каземиро попрощался с партнерами по мадридскому «Реалу»

Бразильский полузащитник «Реала» Каземиро попрощался с партнерами по «Реалу», сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти подтвердил желание хавбека перейти в «Манчестер Юнайтед» и заявил, что он не сыграет в ближайшем туре испанской примеры.

По данным инсайдера, Каземиро покинет Мардид сразу же, как клубы договорятся о цене трансфера.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» будет платить бразильцу по пятилетнему контракту 18 млн евро в год. «Реалу» предложили взамен 30-летнего футболиста 60 млн евро и возможные 10 млн у.е. бонусом.

Напомним, что Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года. Всего за «сливочных» он отыграл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с командой полузащитник стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.

Действующий контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до конца сезона-2024/25.