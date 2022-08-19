«Рыбус близок к возвращению»: Абаскаль рассказал о состоянии травмированных футболистов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поведал о состоянии футболистов, получивших травмы: защитника Мацея Рыбуса и полузащитника Виктора Мозеса.

«Рыбус продолжает восстановление, сейчас работает по индивидуальной программе. У него была опасная травма, но уже сейчас он близок к тому, чтобы вернуться в группу. Надеемся, что завтра он будет работать со всеми.

Мы общались с Мозесом о его операции. Могу сказать, что все прошло хорошо, он чувствует себя нормально. Мы должны поддерживать его, ведь он очень помог нам в начале сезона», – заявил испанец клубной пресс-службе.

Напомним, 33-летний Рыбус отыграл в новом сезоне 2 матча и не отметился голевыми действиями на поле. У 31-летнего Мозеса – 4 матча и 2 гола. К слову, нигериец больше не сыграет в этом году. Он получил травму ахиллового сухожилия и перенес операцию.