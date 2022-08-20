Алексей Сафонов: В этом году «Ростов» будет бороться за медали

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался перед матчем 6-го тура РПЛ «Ростов» – «Сочи».

«Мне нравится, как играет «Ростов» в нынешнем сезоне. «Ростов» и «Спартак» пока по игре выглядят лучше всех в чемпионате. В «Сочи» многое зависит от Нобоа, а у «Ростова» поставлена командная игра.

Мне кажется, «Ростов» в этом году будет бороться за медали. Дома ростовчане явно не планируют терять очки дома. Тем более, никуда им на поезде ехать не надо. Поэтому мой прогноз: «Ростов» выиграет», – сказал агент «Советскому спорту».

Напомним, «Ростов» примет «Сочи» 20 августа. Встреча начнется в 20.00 мск, а главным арбитром выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В новом сезоне РПЛ команда Валерия Карпина идет на третьем месте, набрав 11 очков. В активе черноморской команды – 9 очков и 5-я позиция.