«Урал» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 20 августа, «Урал» примет в Екатеринбурге «Нижний Новгород». Матч 6-го тура РПЛ начнется в 13.00 мск. За час до начала игры команды объявили стартовые составы.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберёзкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Гаджимуратов, Бикфалви.

«Нижний Новгород»: Гойло, Стоцкий, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов, Сулейманов.

Добавим, что сегодняшний матч станет первым для нового главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко. Он сменил у руля команды Игоря Шалимова.