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«Урал» проиграл «Нижнему Новгороду» в дебютном матче Виктора Гончаренко

Команда Михаила Галактионова одержала первую победу в новом сезоне.
20 августа 2022 14:53
автор: Артур Гичунцев

Матч 6-го тура РПЛ «Урал» – «Нижний Новгород» завершился поражением хозяев со счетом 0:1. Автором единственного гола стал Иброхимхалил Юлдошев, забивший на 79-й минуте.

Отметим, что с 62-й минуты «Урал» играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Андрей Егорычев.

Таким образом, «Урал» потерпел поражение в дебютном матче Виктора Гончаренко. В активе его команды 1 очко и последняя, 16-я позиция в РПЛ. У «Нижнего Новгорода» – 5 очков и 12-е место.

28 августа екатеринбуржцы сыграют дома с «Зенитом», а команда Михаила Галактионова днем ранее примет «Динамо».

РПЛ. 6-й тур

«Урал» – «Нижний Новгород» – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 79 Юлдошев.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе (Быковский, 70), Подберезкин (Иллой-Айет, 71), Мишкич, Егорычев, Гаджимурадов (Железнов, 59; Газинский, 80), Сунгатулин (Коновалов, 59), Бикфалви.

«Нижний Новгород»: Гойло, Пенчиков (Юлдошев, 46), Гоцук, Масоэро, Агапов, Стоцкий, Калинский, Шарипов (Каккоев, 63), Майга, Кротов (Рыбчинский, 89), Сулейманов (Милсон, 58).

Предупреждения: Егорычев (12), Агапов (27), Мишкич (39), Сунгатулин (42), Иллой-Айет (77).

Удаление: Егорычев (62).

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
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