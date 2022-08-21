«Аякс» исключил форварда Антони из заявки на матч со «Спартой»

«Аякс» не включил своего форварда Антони в заявку на гостевой матч третьего тура эредевизи со «Спартой».
Напомним, из-за желания вингера перейти в английский клуб, «Аякс» отправил своего футболиста тренироваться индивидуально.
Добавим, что Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 82 матча, забил 24 гола и отдал 22 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 миллионов евро за переход Антони.
источник: «Советский спорт»