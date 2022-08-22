Тедеско может быть уволен из «Лейпцига» после матча с «Вольфсбургом»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско может лишиться своего поста из-за неудачных результатов на старте нового сезон бундеслиги.

В трех турах «Лейпциг» смог набрать только два очка и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Как сообщает немецкая пресса, решение об увольнении Тедеско может быть принято в случае неудачи в следующей игре с «Вольфсбургом». Команда бывшего наставника «Спартака» примет на своем поле «волков» 27 августа.

Напомним, что Тедеско возглавил «Лейпциг» в декабре прошлого года, под его руководством команда пробилась в Лигу чемпионов и выиграла Кубок Германии.